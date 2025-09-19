ВСУ продвинулись на три-семь километров на Добропольском направлении, освободили семь населенных пунктов

На Добропольском направлении продолжается операция Сил обороны Украины. Продвижение наших войск в глубину обороны противника составляет от 3 до 7 километров. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, Силы обороны освободили семь населенных пунктов, кроме того, зачистили от диверсионно-разведывательных групп еще девять.



«Всего за время операции освобождено 160 км² и еще 171 км² — зачищено от ДРГ», — отметил главнокомандующий ВСУ.



Сырский уточнил, что потери армии РФ в личном составе за это время составили 2456 человек, из них безвозвратные — 1322.



Также оккупанты потеряли — 817 единиц вооружения и военной техники. Из них: танков — 12, боевых бронированных машин — 37, артсистем — 162, РСЗО — 5, автотехники — 382, мотоциклов — 58, специальной техники — 1, БпЛА — 160.



Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военнослужащими, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции.

