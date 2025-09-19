ЗСУ просунулися на три-сім кілометрів на Добропільському напрямку, звільнили сім населених пунктів

На Добропільському напрямі продовжується операція Сил оборони України. Просування наших військ у глибину оборони супротивника становить від 3 до 7 кілометрів. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



Зо його славами, Сили оборони звільнили сім населених пунктів, крім того, зачистили від диверсійно-розвідувальних груп ще дев'ять.



«Усього за час операції звільнено 160 км² і ще 171 км² — зачищено від ДРГ», — зазначив головнокомандувач ЗСУ.



Сирський уточнив, що втрати армії РФ в особовому складі за цей час становили 2456 осіб, з них безповоротні — 1322.



Також окупанти втратили – 817 одиниць озброєння та військової техніки. З них: танків — 12, бойових броньованих машин — 37, артсистем — 162, РСЗВ – 5, автотехніки — 382, мотоциклів — 58, спеціальної техніки — 1, БпЛА — 160.



Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовослужбовцями, які беруть участь у Добропільській контрнаступній операції.

