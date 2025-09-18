Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Зеленский посетил Донетчину: ВСУ взяли в плен почти сотню оккупантов на Добропольском направлении

18 сентября 2025, 15:38

Президент посетил Донетчину. Фото: Владимир Зеленский Президент посетил Донетчину. Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с украинскими военнослужащими, которые участвуют в Добропольской контрнаступательной операции.

«Пообщался с защитниками, поблагодарил за результаты и отметил их государственными наградами. Был также доклад Главнокомандующего Александра Сырского о ходе операции, общей ситуации на фронте и будущих планах», — отметил он.

По словам главы государства, шаг за шагом воины освобождают нашу землю: с начала операции уже 160 квадратных километров и семь населенных пунктов, еще более 170 квадратных километров и девять населенных пунктов очищены от оккупантов.

«Почти сотню оккупантов удалось взять в плен, и только в эти недели россияне имеют уже тысячи потерь ранеными и убитыми», — добавил он.

Также Зеленский поблагодарил Силы обороны за стойкость.

Ранее мы писали, что продолжается ротация российских войск под городом Часов Яр Донецкой области. Сейчас идет активная фаза уничтожения оккупантов именно во время ротации, поскольку они не всегда понимают, как должны действовать.

