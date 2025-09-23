В оккупированном Крыму в результате атаки повреждены объекты ПВО и военная инфраструктура — ASTRA

Иллюстративное фото

В ночь на 21 сентября в результате атаки на оккупированный Крым были повреждены военные объекты, сообщили источники издания ASTRA в экстренных службах региона.

Отмечается, что два дрона ударили по автоколонне мобильного пункта 31-й дивизии ПВО в районе села Волочаевка в Раздольненском района и уничтожили радиолокационную установку.

Еще один беспилотник взорвался и повредил ЗРПК «Панцирь-С1» в районе села Донское Симферопольского района. Также один военнослужащий получил ранение, пишет ASTRA.

Кроме того, здания казармы, клуба, учебного корпуса и столовой на позиции 31-й дивизии в районе села Витино Сакского района были повреждены в результате двух ударов, нанесенных, предположительно, ракетами «Нептун».

Ранее сообщалось, что гауляйтер временно оккупированной территории Херсонской области Владимир Сальдо мог погибнуть во время удара по санаторию «Форос» в оккупированном Крыму – так называемой даче ФСБ.