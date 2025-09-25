Смену позиции Трампа по Украине объяснили его тактикой в переговорах с Россией — СМИ

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Резкие слова Дональда Трампа в адрес России, прозвучавшие в последние дни, стали частью переговорной тактики Вашингтона, сообщили источники сразу нескольких американских изданий в Белом доме.

Отмечается, что цель американского президента — надавить на Кремль. Европейские чиновники опасаются, что изменение позиции американского президента может стать подготовкой для тому, чтобы отстраниться и возложить на Европу вину за возможные неудачи.

Все действия Трампа следует рассматривать «через призму вопроса "Как нам заключить сделку"», сказал высокопоставленный источник The Washington Post. По его словам, американский президент уже давно недоволен Путиным и посылает «очень сильный сигнал».

«Россия — огромная страна с огромной экономикой, у них военная экономика, а Украина все еще способна обороняться спустя почти четыре года. Он [Трамп] просто говорит: послушайте, если Путин не хочет мира, пусть война продолжается, а мы продолжим продавать оружие НАТО», — добавил источник газеты.

По словам другого источника газеты из Белого дома, Трамп «устал от Путина» и по-прежнему рассматривает возможность введения санкций против России.

О том, что резкая риторика Трампа стала «стратегическим шагом» в попытке усадить Москву за стол переговоров, написал также таблоид The New York Post со ссылкой на источники «внутри и вне Белого дома».

«Это не сигнал о каких-либо существенных изменениях в политике. Это явная и очевидная переговорная тактика, направленная на давление на Россию», — сказал близкий к американской администрации собеседник газеты. Другой собеседник NYP сказал, что заявление Трампа также основано на данных разведки, которые свидетельствуют о финансовых и военных трудностях Москвы.

При этом источник WP из числа украинских чиновников сказал, что даже если Трамп не предпримет дальнейших действий, изменение в его риторике позволит другим республиканцам активнее поддерживать Украину.

По его мнению, после этого официальные лица из числа республиканцев, которые раньше опасались явно поддерживать Украину, чтобы не противоречить президенту, теперь могут начать активнее действовать, в том числе в вопросе санкций.

Европейские чиновники опасаются, что изменение риторики Трампа может стать подготовкой для того, чтобы обвинить Европу в случае, если Украина потерпит неудачу или столкнется с нехваткой средств, пишет Financial Times. Один из источников газеты назвал это «началом игры в обвинения», напомнив, что США призвали ЕС ввести тарифы против Китая и Индии, зная, что это невозможно.

Источник газеты в одном из европейских правительств сказал, что Трамп строит путь для отхода. «Все видят, что он отстраняется», — добавил другой собеседник газеты.

Напомним, во вторник в Нью-Йорке Трамп провел встречу с Зеленским. После нее он заявил, что Украина может выиграть войну против России и вернуть все утраченные территории. Он назвал российскую армию «бумажным тигром» и добавил, что народ России не осознает всех масштабов экономического ущерба, нанесенного президентом Владимиром Путиным.