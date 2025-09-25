Зміну позиції Трампа щодо України пояснили його тактикою у переговорах із Росією — ЗМІ

Президент США Дональд Трамп. Фото: NBC News

Різкі слова Дональда Трампа на адресу Росії, які пролунали останніми днями, стали частиною переговорної тактики Вашингтона, повідомили джерела одразу кількох американських видань у Білому домі.

Зазначається, що мета американського президента – натиснути на Кремль. Європейські чиновники побоюються, що зміна позиції американського президента може стати підготовкою для того, щоб усунутися та покласти на Європу провину за можливі невдачі.

Усі дії Трампа слід розглядати «через призму питання "Як нам укласти угоду"», сказало високопоставлене джерело видання The Washington Post. За його словами, американський президент уже давно незадоволений Путіним і надсилає «дуже сильний сигнал».

«Росія — величезна країна з величезною економікою, у них військова економіка, а Україна все ще здатна оборонятися майже через чотири роки. Він просто говорить: послухайте, якщо Путін не хоче миру, нехай війна триває, а ми продовжимо продавати зброю НАТО», — додало джерело газети.

За словами іншого джерела газети з Білого дому, Трамп «втомився від Путіна» і, як і раніше, розглядає можливість запровадження санкцій проти Росії.

Про те, що різка риторика Трампа стала «стратегічним кроком» у спробі посадити Москву за стіл переговорів, написав також таблоїд The New York Post з посиланням на джерела «всередині та поза Білим домом».

«Це не сигнал про якісь суттєві зміни в політиці. Це явна та очевидна переговорна тактика, спрямована на тиск на Росію», — сказав близький до американської адміністрації співрозмовник газети. Інший співрозмовник NYP сказав, що заява Трампа також заснована на даних розвідки, які свідчать про фінансові та військові труднощі Москви.

При цьому джерело WP з-поміж українських чиновників сказало, що навіть якщо Трамп не зробить подальших дій, зміна в його риториці дозволить іншим республіканцям активніше підтримувати Україну.

На його думку, після цього офіційні особи з-поміж республіканців, які раніше побоювалися явно підтримувати Україну, щоб не суперечити президенту, тепер можуть почати активніше діяти, у тому числі в питанні санкцій.

Європейські чиновники побоюються, що зміна риторики Трампа може стати підготовкою для того, щоб звинуватити Європу у разі, якщо Україна зазнає невдачі або зіткнеться із нестачею коштів, пише Financial Times. Одне з джерел газети назвало це «початком гри у звинувачення», нагадавши, що США закликали ЄС запровадити тарифи проти Китаю та Індії, знаючи, що це неможливо.

Джерело газети в одному з європейських урядів сказало, що Трамп будує шлях для відходу. «Всі бачать, що він усувається», — додав інший співрозмовник газети.

Нагадаємо, у вівторок у Нью-Йорку Трамп провів зустріч із Зеленським. Після неї він заявив, що Україна може виграти війну проти Росії та повернути усі втрачені території. Він назвав російську армію «паперовим тигром» і додав, що народ Росії не усвідомлює всіх масштабів економічної шкоди, завданої Володимиром Путіним.