В Сумах часть школ и детсадов будет работать дистанционно до конца года

Дети в Сумах занимаются дистанционным обучением. Иллюстрация, созданная с помощью ИИ

В Сумах часть образовательных учреждений будет работать дистанционно до конца года. Об этом сообщает портал Сумского горсовета.



До 31 декабря текущего года учреждения дошкольного, внешкольного и начального художественного образования, а также структурные подразделения начальных школ Сумской общины продолжат обучение в онлайн-формате.



Такое решение приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Сумской городской территориальной громады с учётом эпидемиологической обстановки. Для детей, которые нуждаются в посещении детских садов, будут организованы дежурные группы.



Тренировки для спортсменов внешкольных спортивных учреждений, которые участвуют в официальных соревнованиях 2025 года, за исключением младших возрастных групп, будут проходить в обычном режиме с соблюдением всех мер безопасности.

