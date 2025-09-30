Подросток из Луганщины рассказал, как сумел выбраться на свободу

Фото: соцсеть Facebook

Украинское издание The Kyiv Independent опубликовало историю подростка, который три года прожил в оккупации на Луганщине. О материале сообщила журналистка Евгения Моторевская.

На захваченных Россией территориях мальчик потерял своего лучшего друга — того смертельно ранило осколком, и спустя неделю он умер в реанимации. «Честно говоря, я до сих пор не могу смириться, потому что хотелось его увидеть, написать ему, но получается, что его больше нет», — признался подросток. Позднее у него на глазах от рака скончалась бабушка, которую он называл самым близким человеком.

Мать мальчика все это время находилась на подконтрольной Украине территории и пыталась найти способы вывезти сына. За три года было несколько попыток, но все они оказались безуспешными. После смерти бабушки ребенку пришлось выбираться самому. Поддержка шла дистанционно — от матери и украинских волонтеров.

Дорога заняла несколько суток. Подростку нельзя было пользоваться телефоном, он прятался от камер наблюдения, поскольку его уже разыскивали российские опекунские службы и представители группировки «ЛНР». Встретиться с матерью он смог только в Польше.

На момент полномасштабного вторжения мальчику было всего 11 лет. В этом возрасте он похоронил двух самых близких людей, остался один в оккупации и прошел через несколько стран, чтобы вернуться домой.

Сотни и тысячи украинских детей продолжают страдать на захваченных территориях: их депортируют, подвергают милитаризации и давлению со стороны оккупационных властей. Но подобные истории все реже привлекают внимание общества.

В конце разговора мальчик рассказал о своей мечте: он хочет разрабатывать компьютерные игры — не только ради заработка, но и для того, чтобы в будущем донатить на восстановление Луганска и Мариуполя после их освобождения, говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая Украине удалось вернуть домой еще девять детей с временно оккупированных территорий.