У Сумах частина шкіл і дитсадків працюватиме дистанційно до кінця року

Діти у Сумах проходять дистанційне навчання. Ілюстрація, створена за допомогою ШІ

У Сумах частина навчальних закладів працюватиме дистанційно до кінця року. Про це повідомляє портал Сумської міськради.



До 31 грудня поточного року заклади дошкільної, позашкільної та початкової мистецької освіти, а також структурні підрозділи початкових шкіл Сумської громади продовжать працювати дистанційно.



Таке рішення ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Сумської міської територіальної громади з урахуванням епідеміологічної ситуації. Для дітей, які потребують відвідування дитячих садків, будуть організовані чергові групи.



Тренування для спортсменів позашкільних спортивних установ, які беруть участь в офіційних змаганнях 2025 року, за винятком молодших вікових груп, будуть проходити у звичайному режимі з дотриманням всіх заходів безпеки.

