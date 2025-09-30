На Сумщині через удар безпілотника загинула ціла родина із двома дітьми

Сім'я з двома дітьми загинула через удар російського безпілотника на Сумщині. Фото: Нацполіція України

Росіяни в ніч проти 30 вересня атакували безпілотником житловий будинок на Сумщині, де жила сім'я з двома маленькими дітьми. Подружжя та двоє їхніх синів загинули від удару.

Про трагічні наслідки російського удару по Сумській області повідомив 30 вересня вранці голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Він розповів, що рятувальники деблокували з-під завалів будинку тіла загиблої родини у Чернетчині: двох батьків та їхніх синів 6 та 4 років.

«Цієї ночі ворог прицільно вдарив ударним безпілотником по житловому будинку в селі Чернетчина Краснопільської громади. У цьому будинку жило подружжя з двома маленькими дітьми. На жаль, врятуватися не вдалося нікому», — написав голова ОДА та висловив співчуття рідним та близьким родини.

У Національній поліції України розповіли станом на 8:00 30 вересня, що протягом минулої доби росіяни 27 разів обстріляли 22 населені пункти у прикордонних громадах Сумської області. Окрім родини з чотирьох осіб у Чернетчині, відомо про ще одного загиблого внаслідок ударів.