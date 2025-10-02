«Нептун» поразил главный цех завода «Электродеталь» в РФ

Место удара ракеты «Нептун».

Крылатая ракета «Нептун» поразила главный цех Карачевского завода «Электродеталь» в России. Об этом сообщил аналитический канал Dnipro OSINT (Гарбуз).



Аналитики уточняют, что, несмотря на низкое качество спутниковых снимков, на них отчётливо видны повреждения основного производственного корпуса.

Низкое качество спутниковых снимков после удара по заводу.

Ранее сообщалось, что украинские ракеты «Нептун» поразили предприятие, пролетев более 240 км. В результате удара были повреждены цех и котельная, а работа завода приостановлена.