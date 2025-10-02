«Нептун» вразив головний цех заводу «Електродеталь» в РФ

Місце удару ракети «Нептун».

Крилата ракета «Нептун» вразила головний цех Карачевського заводу «Електродеталь» в Росії. Про це повідомив аналітичний канал Dnipro OSINT (Гарбуз).



Аналітики уточнюють, що, попри низьку якість супутникових знімків, на них чітко видно пошкодження основного виробничого корпусу.

Низька якість супутникових знімків після удару по заводу.

Раніше повідомлялося, що українські ракети «Нептун» вразили підприємство, пролетівши понад 240 км. Внаслідок удару було пошкоджено цех та котельню, а роботу заводу призупинено.