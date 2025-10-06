Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия снова ударила по энергетике Донетчины: регион частично без света

06 октября 2025, 16:54

В понедельник, 6 октября, российские военнослужащие в очередной раз нанесли удар по энергетической инфраструктуре Донецкой области. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, часть населенных пунктов обесточены.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения с учетом составляющей безопасности.

Ранее мы писали, что 3 октября без света остались вся Дружковка и Константиновка, а также некоторые районы Краматорска Донецкой области.

