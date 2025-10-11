РФ атаковала Украину дронами: ПВО сбила 54 цели

ПВО сбила 78 БПЛА. Фото: Википедия

Российская армия в ночь на 11 октября запустила по Украине 78 БПЛА с четырех направлений. Украинская противовоздушная оборона сбила 54 дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 11 октября (с 20:00 10 октября) противник атаковал 78 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Орел, Миллерово, Курск — РФ, Чауда — Крым, более 40 из них – «шахеды», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 54 БПЛА типа Shahed, Гербера и дроны других типов на севере, юге и востоке Украины.



Кроме того, зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА на 6 локациях.



Ранее мы писали, что в Донецкой области за прошедшие сутки, 10 октября, погибли двое человек, кроме того, четверо людей пострадали.

