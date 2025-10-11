РФ атакувала Україну дронами: ППО збила 54 цілі

ППО збила 78 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 11 жовтня запустила Україною 78 БПЛА з чотирьох напрямків. Українська протиповітряна оборона збила 54 дрони. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 11 жовтня (з 20:00 10 жовтня) противник атакував 78 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ — РФ, Чауда — Крим, понад 40 з них — «шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила 54 БПЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, півдні та сході України.



Крім того, зафіксовано влучення 21 ударного БПЛА на 6 локаціях.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 10 жовтня, загинули двоє людей, крім того, четверо людей постраждали.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях