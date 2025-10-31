РФ завдала удару по шахті «Покровське» трьома авіабомбами

Скидання росіянами ФАБів на шахтоуправління «Покровське».

Російські окупанти завдали авіаударів по шахтоуправлінню «Покровське», використавши три ФАБи з УМПК, повідомляє WarArchive.

За даними архіву кадрів російсько-української війни, удар був завданий приблизно 29 жовтня поблизу села Удачне в Донецькій області.



Варто зазначити, що тільки вчора за один день противник завдав трьох ракетних та 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет і скинув 168 керованих авіаційних бомб.



Крім того, для ураження цілей окупанти залучили 6725 дронів-камікадзе.