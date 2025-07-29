С начала года на оккупированные территории Украины и регионы РФ «нештатно сошли» уже 100 российских авиабомб

Российские авиабомбы ФАБ-500

Уже 100 российских авиабомб «нештатно сошли» на регионы России и оккупированные территории Украины в 2025 году. Одна из них упала прямо у школы-интернат. Дети не пострадали. Об этом сообщает издание ASTRA.

Еще 5 новых случаев падения российских авиабомб зафиксировало издание на основе данных от источников с 26 июня 2025 года.

Так, две ФАБ упали в Белгородской области — ФАБ-250 на улице Победы в селе Богдановка в Новооскольском округе и ФАБ-500 в районе жилого дома на улице Калинина в селе Бершаково в Шебекинском районе. Пострадавших нет.

Еще 2 российские авиабомбы упали на оккупированной части Донецкой области Украины — у жилого дома в Дебальцево и прямо у детской школы-интернат в Ясиноватой. Бомбы не взорвались, их ликвидировали, никто не пострадал. Еще одна авиабомба упала в оккупированном селе Высокое в Запорожской области, выяснила ASTRA.

Таким образом, редакции ASTRA известно о как минимум 100 авиабомбах (93 ФАБах и 7 УМПБ) и трех ракетах, упавших с российских самолетов в РФ и на оккупированных территориях Украины с начала 2025 года.

В 2024 году на эти территории упали минимум 165 авиабомб ФАБ.