Оккупанты дважды ударили дронами по Краматорску

Россияне атаковали Краматорск. Фото: Краматорский горсовет

Краматорская громада в Донецкой области в четверг, 18 декабря, дважды попала под российский обстрел. Известно, что обошлось без жертв и пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



В ведомстве уточнили, что в 09:20 россияне ударили FPV-дроном с боевой частью по частному сектору. Повреждены хозяйственные постройки.



Кроме того, в 11:21 произошло попадание ударного БПЛА по частному жилому дому.



Ранее мы писали, что Константиновская громада снова оказалась под авиационным ударом со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки есть повреждения.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»