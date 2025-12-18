Окупанти двічі вдарили дронами по Краматорську

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: Краматорська міськрада

Краматорська громада на Донеччині у четвер, 18 грудня, двічі потрапила під російський обстріл. Відомо, що обійшлося без жертв та постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської ради.



У відомстві уточнили, що о 09:20 росіяни вдарили FPV-дроном з бойовою частиною приватного сектору. Пошкоджено господарські споруди.



Крім того, об 11:21 сталося потрапляння ударного БПЛА у приватний житловий будинок.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»