Армия РФ сбросила авиабомбу на Константиновку, есть повреждения

В четверг, 18 декабря, Константиновская громада снова оказалась под авиационным ударом со стороны российских оккупационных войск. В результате атаки есть повреждения. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
«Оккупанты нанесли удар по Константиновке с применением авиабомбы ФАБ-250. Погибших и раненых нет. На линию экстренных служб 101, 102 и 103 обращений от жителей не поступало. Также, по информации медицинских учреждений городов Дружковки и Краматорска, пострадавшие с места попадания на госпитализацию не поступали», — отметил он.
По словам Горбунова, ударной волной и обломками повреждены два объекта гражданской инфраструктуры. В частности, зафиксированы повреждения фасадов двух частных жилых домов.
Ранее мы писали, что 17 декабря в службу спасения поступило сообщение о пожаре в частном доме в городе Дружковка.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях