ВСУ фиксируют резкое падение качества личного состава армии РФ
15 января 2026, 10:10

Украинские военные сообщают о существенном ухудшении состояния и подготовки личного состава российских войск на линии фронта. Об этом говорится в военном Telegram-канале «Офицер».

По данным источника, до 90% поражённых и зафиксированных оккупантов в последнее время — это люди без полноценного вооружения и средств индивидуальной защиты. В отдельных случаях они передвигаются с палками или на костылях, из-за чего их сложно сразу идентифицировать как военнослужащих регулярной армии.

Отмечается, что подобные эпизоды становятся системными. Хорошо экипированный российский военный сегодня — скорее исключение. Такие группы фиксируют как во время движения к передовой, так и при отходе в тыл.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс» подчёркивает, что качество личного состава противника продолжает стремительно снижаться.

Ранее сообщалось, что Россия отправила в бой африканского наёмника с миной на груди. По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки потери российских войск составили 1150 человек.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

