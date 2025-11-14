В сеть попало видео запуска модернизированных украинских ракет «Нептун»

В сеть попало видео запуска модернизированных украинских ракет «длинных Нептунов». Ролик опубликовал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что работа над увеличением производства ракет продолжается.
«Делаем больше», — написал президент в своём Telegram-канале.
Сообщается, что минувшей ночью по территории России также применялись «длинные Нептуны».
Аналитический канал «Око Гора ✙» отмечает, что это уже восьмое–девятое упоминание о «Нептунах» за последние 75 дней — сообщения появляются практически каждые 8–9 дней.
Ранее крылатая ракета «Нептун» поразила главный цех Карачевского завода «Электродеталь» в России.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
