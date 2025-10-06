По ТЭЦ в Клинцах Брянской области РФ ударили ракеты: без тепла остались больше половины жителей города

Больше половины населения города Клинцы Брянской области РФ остались без тепла из-за ракетной атаки по ТЭЦ. Фото: ASTRA

В городе Клинцы Брянской области России больше половины населения осталась без тепла после ракетной атаки по теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Об этом сообщили источники издания ASTRA.

Отмечается, что помимо этого украинские ракеты поразили в регионе этой ночью электроподстанцию «Найтоповичи» и ЛПДС «8-Н» («Стальной Конь») АО «Транснефть – Дружба», выяснила ASTRA.

Сообщается, что в ночь на 6 октября Брянская область подверглась массированному ракетному удару. Так, как минимум 2 украинские ракеты попали по ТЭЦ в Клинцах. Из-за повреждения газораспределительного центра подача газа на ТЭЦ была прекращена.

Без теплоснабжения по данным на ночь остались более половины жителей города, уточнили источники в МЧС РФ. Тип ракет, используемых для атаки, редакции ASTRA неизвестен.

Клинцовская ТЭЦ — газопоршневая теплоэлектроцентраль в городе Клинцы Брянской области. Основной источник теплоснабжения города.

Ранее сообщалось, что жители Брянской области России получили вечером 5 октября предупреждения о ракетной опасности. Так, местные телегам-каналы писали, что ТЭЦ в городе Клинцы загорелась после предупреждения о ракетной опасности на Клинцовский район. Они также опубликовали фото и видео, сделанные местными жителями в момент пожара.