Україна отримає від Німеччини мобільні теплоелектростанції Фото: Die Welt

Найближчим часом в Україну прибудуть 33 мобільні теплоелектростанції від Німеччини. Про це повідомив посол Німеччини в Україні Гайко Томс, повідомляє «Суспільне».



«Те, що відбувається тут щоночі, — це воєнні злочини. Це робиться винятково для терору цивільного населення. Вам зараз потрібна підтримка, і ви її отримаєте. Я вважаю, що ми вже є найбільшим партнером і в енергетичному секторі. Ми надаємо не лише генератори чи системи накопичення енергії, а подекуди й транспорт для ремонтних робіт в енергетиці. Тепер ми також передаємо 33 мобільні електростанції — комбіновані теплоелектростанції», – сказав посол.



Посол уточнив, що одна така мобільна електростанція може забезпечити теплом та електроенергією десятки тисяч людей.



«Отже, ці 33 установки здатні забезпечити електроенергією мільйони людей в Україні. Виклик полягає в їх підключенні — так само, як і з генераторами, — але ми працюватимемо разом, щоб зробити це якомога швидше», — додав Томс.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»