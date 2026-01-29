РФ вдарила по Кривому Рогу: відомо про жертву, є поранені

Увечері, 29 січня, у Кривому Розі Дніпропетровської області лунали вибухи, місто атакували російські безпілотники. Станом на 17.30 є поранені. Про це повідомив керівник Ради оборони Олександр Вілкул.
За його словами, дронами вдарили по житловій забудові.
«Ворог у двох місцях влучив в будинки приватного сектору. Наразі пожежі загашено», — уточнив він.
Наразі триває розбір завалів.
Внаслідок ударів поранено двох жінок і чоловіка.
Станом на 17:37 Вілкул додав, що при розборі завалів виявили тіло жінки похилого віку.
Раніше ми писали, що вночі 29 січня російські дрони вдарили по селищу Біленьке Краматорської громади.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
