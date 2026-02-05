РФ атаковала пожарную часть в Славянске

В четверг, 5 февраля, российские войска авиаударом обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Славянске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Как отмечается, повреждены роллетные въездные ворота, остекление металлопластиковых окон, входная дверь, а также элементы подвесного потолка.
«Среди личного состава пострадавших нет, техника не повреждены», — уточнили в ведомстве.
Ранее мы писали, что 5 февраля около 11:00 российская авиация ударила по городу Славянск Донецкой области.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
