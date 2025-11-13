Росія планує заселяти Сибір мешканцями окупованих українських територій — ЦНС

Росія оголосила про запуск масштабної «Програми розвитку Сибіру», ініціатором якої виступив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу. Проте за офіційними обіцянками «700 мільярдів інвестицій» та створенням «промислових кластерів» українські аналітики та експерти бачать не економічне відродження, а демографічну операцію та підготовку до масового виселення мешканців окупованих українських регіонів.



Головною робочою силою для заселення спорожнілих районів Сибіру та Далекого Сходу Кремль розглядає не власних громадян, які масово залишають країну, а населення окупованих українських областей — Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської.



Аналітики Центру національного спротиву (ЦНС) зазначають, що Сибір спорожнів: молодь їде, мобілізація вибила сотні тисяч чоловіків. Оскільки «росіяни не хочуть їхати до тайги на 20 років», Кремль вирішив будувати нову «індустріальну імперію» руками українців. Наразі на окупованих територіях вже запущено перший етап цього прихованого механізму.



За даними джерел ЦНС, до місцевих «адміністрацій», а також до шкіл, лікарень та комунальних підприємств надходять службові листи з позначкою «терміново». Їхня суть — «визначити працівників для можливих тривалих відряджень на Далекий Схід та в Ангаро-Єнісейський макрорегіон». Керівників змушують подавати списки «необтяжених сімейними обставинами співробітників» — формулювання, по суті, яке визначає найуразливіших людей, яких простіше депортувати без громадського резонансу.



Цей механізм майже повністю відтворює радянські практики «організованих таборів», через які у 1940–1950-х роках було примусово депортовано кримських татар, українців із західної частини України, чеченців та інших народів.



«Суть імперської політики залишається незмінною: спочатку — паспортизація, потім — "відрядження", далі — "державні програми переселення", і в результаті — повна зміна демографічного складу окупованих регіонів», — зазначають у ЦНС.

Раніше ми писали, що вихованців Новопетровської спеціальної школи в Миколаївській області, депортованих до Росії на початку повномасштабного вторгнення, вдалося повернути в Україну. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна передає іноземним партнерам списки дітей, яких викрала РФ.

Авторка новини: Юля Тараруй, випускова редакторка «Новин Донбасу»