Окупанти в Запорізькій області масово відбирають житло

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області, зокрема у Василівському районі, окупаційна адміністрація примушує голів сільських громад передавати списки мешканців, які виїхали через бойові дії. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



Після отримання таких списків до покинутих осель приходять представники окупаційної влади нібито для «інвентаризації» або «опечатування». Насправді відбувається заміна замків, вилучення побутової техніки та будь-якого цінного майна.



У русі спротиву зазначають, що у разі спроб власників з’ясувати причини таких дій їм відповідають, що речі «вивезли на зберігання» або що житло використовували «для потреб військових».



Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що в Держдумі РФ пропонували запровадити мораторій на відчуження нерухомості на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей до завершення так званої «СВО».



Також з’являлася інформація про плани Росії переселяти мешканців окупованих українських регіонів до Сибіру.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»