В Донецкой области попал под российский обстрел автомобиль энергетиков

Российские оккупанты обстреляли автомобиль энергетиков в Донецкой области. Удар был нанесен между городами, когда бригада ехала на восстановительные работы. Об этом передает ДТЭК Донецкие электросети.



«Еще одна атака на энергетиков. Сегодня (12 февраля) днем ​​во время движения между городами для выполнения ремонтов вышка бригады была поражена БПЛА», — говорится в сообщении.



Как отмечается, спецтехника сгорела и восстановлению не подлежит. Обошлось без пострадавших и жертв.



Ранее мы писали, что ночью 11 февраля российская армия дроном ударила по пожарно-спасательной части в городе Краматорск.

