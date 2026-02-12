В Донецкой области попал под российский обстрел автомобиль энергетиков

Российские оккупанты обстреляли автомобиль энергетиков в Донецкой области. Удар был нанесен между городами, когда бригада ехала на восстановительные работы. Об этом передает ДТЭК Донецкие электросети.
«Еще одна атака на энергетиков. Сегодня (12 февраля) днем во время движения между городами для выполнения ремонтов вышка бригады была поражена БПЛА», — говорится в сообщении.
Как отмечается, спецтехника сгорела и восстановлению не подлежит. Обошлось без пострадавших и жертв.
Ранее мы писали, что ночью 11 февраля российская армия дроном ударила по пожарно-спасательной части в городе Краматорск.
Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»
