На Донеччині потрапив під російський обстріл автомобіль енергетиків

Росіяни атакували Краматорськ. Фото: ДТЕК

Російські окупанти обстріляли автомобіль енергетиків у Донецькій області. Удару було завдано між містами, коли бригада їхала на відновлювальні роботи. Про це повідомляє ДТЕК Донецькі електромережі.



«Ще одна атака на енергетиків. Сьогодні (12 лютого) вдень під час руху між містами для виконання ремонтів вежа бригади була вражена БПЛА», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, спецтехніка згоріла та відновленню не підлягає. Обійшлося без постраждалих та жертв.



Раніше ми писали, що вночі 11 лютого російська армія дроном вдарила по пожежно-рятувальній частині у місті Краматорськ.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

