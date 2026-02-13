Китай надасть Україні новий пакет гуманітарної енергетичної допомоги

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Китаю Ван І.

Китай погодився надати Україні додатковий пакет гуманітарної енергетичної допомоги. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, посилаючись на очільника відомства Андрія Сибігу.



Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів у Мюнхені двосторонні переговори з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. На зустрічі Пекін ухвалив рішення надати Україні новий пакет гуманітарної енергетичної підтримки.



«Ми зосередилися на шляхах розвитку взаємовигідної торгівлі та двосторонніх зв’язків на основі поваги до територіальної цілісності. Я підтвердив зацікавленість України у контактах з Китаєм на найвищому рівні», – зазначив Андрій Сибіга.

Очільник українського МЗС також повідомив, що сторони обговорили мирні ініціативи та роль Китаю у сприянні припиненню війни.



«Я поінформував китайського колегу про ситуацію на фронті, російські атаки на нашу енергетичну систему та збитки, завдані китайським компаніям через російські удари. Також запросив міністра Ван Ї відвідати Україну та подякував за запрошення відвідати Китай», – додав Сибіга.

Нагадаємо, Європейська комісія готує оновлення Закону про цифрові мережі (Digital Networks Act), яке передбачає обмеження або поетапну заборону доступу китайських постачальників до критичної інфраструктури ЄС.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»