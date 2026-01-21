ЕС ограничивает доступ китайских поставщиков к критической инфраструктуре

Фото: СВРУ

Европейская комиссия готовит обновление Закона о цифровых сетях (Digital Networks Act), которое предусматривает ограничения или поэтапный запрет доступа китайских поставщиков к критической инфраструктуре ЕС, сообщает Служба внешней разведки Украины.



Инициатива направлена на унификацию подходов стран-членов и снижение рисков несанкционированного доступа к данным. Предлагаемые изменения касаются прежде всего компаний «Huawei» и «ZTE» и их оборудования в телекоммуникационных сетях, системах безопасности и отдельных сегментах солнечной энергетики, включая инверторы.



Новый закон предполагает переход от добровольных ограничений к обязательным правилам: определение оборудования «высокого риска» на уровне ЕС, постепенный вывод его из критических сегментов инфраструктуры и установление дифференцированных сроков замены в зависимости от сектора и уровня угроз.



График вывода оборудования будет формироваться с учетом отраслевых рисков, стоимости замены и доступности альтернатив. В солнечной энергетике зависимость от Китая критична — около 90% панелей в ЕС имеют китайское происхождение. Телеком-операторы предупреждают, что ускоренный вывод оборудования может привести к росту тарифов для потребителей.



Digital Networks Act является частью более широкой стратегии Еврокомиссии по контролю участия китайских компаний в транспортной, энергетической и оборонной сферах. Ожидается, что это ускорит переориентацию цепочек поставок, стимулирует европейские технологические инвестиции и формирование альтернатив в телекоммуникациях и «зеленой» энергетике.