Россияне за сутки 12 раз атаковали Донецкую область

Фото: Вадим Филашкин

За прошедшие сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом говорится в оперативной сводке Донецкой областной военной администрации по состоянию на утро 22 февраля.

В Покровском районе повреждения зафиксированы сразу в нескольких громадах. В Краснополье Криворожской громады поврежден жилой дом. В Золотом Колодязе Шаховской громады пострадали три дома, еще один — в Торецком.

Краматорский район. В Николаевке ранен один человек, повреждено административное здание, полностью уничтожен автомобиль. В Ореховатке в результате обстрела погиб мирный житель.

В Славянске от удара беспилотника разрушен частный дом. В Дружковке один человек погиб, еще один получил ранения; повреждены кафе и жилой дом. В Константиновке зафиксирована гибель человека и повреждение дома.



По данным Донецкой полиции, на Дружковку оккупанты сбросили четыре авиабомы и беспилотник. По Константиновке били из ствольной артиллерии.



В Бахмутском районе под обстрел попала Платоновка Сиверской громады, где поврежден жилой дом. С линии фронта эвакуированы 197 человек, среди которых 20 детей.

Напомним, враг продвинулся в районе Покровска и Свято-Покровского, а также вблизи населенных пунктов Платоновка, Бондарное и Приволье.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»