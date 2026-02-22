Россияне за сутки 12 раз атаковали Донецкую область

За прошедшие сутки российские войска 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Об этом говорится в оперативной сводке Донецкой областной военной администрации по состоянию на утро 22 февраля.
В Покровском районе повреждения зафиксированы сразу в нескольких громадах. В Краснополье Криворожской громады поврежден жилой дом. В Золотом Колодязе Шаховской громады пострадали три дома, еще один — в Торецком.
Краматорский район. В Николаевке ранен один человек, повреждено административное здание, полностью уничтожен автомобиль. В Ореховатке в результате обстрела погиб мирный житель.
В Славянске от удара беспилотника разрушен частный дом. В Дружковке один человек погиб, еще один получил ранения; повреждены кафе и жилой дом. В Константиновке зафиксирована гибель человека и повреждение дома.
По данным Донецкой полиции, на Дружковку оккупанты сбросили четыре авиабомы и беспилотник. По Константиновке били из ствольной артиллерии.
В Бахмутском районе под обстрел попала Платоновка Сиверской громады, где поврежден жилой дом. С линии фронта эвакуированы 197 человек, среди которых 20 детей.
Фото: Вадим Филашкин
Напомним, враг продвинулся в районе Покровска и Свято-Покровского, а также вблизи населенных пунктов Платоновка, Бондарное и Приволье.
Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»