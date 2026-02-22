Росіяни за добу 12 разів атакували Донецьку область

Фото: Вадим Філашкін

Минулої доби російські війська 12 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Про це йдеться в оперативному зведенні Донецької обласної військової адміністрації станом на ранок 22 лютого.

У Покровському районі пошкодження зафіксовано одразу у кількох громадах. У Краснопіллі Криворізької громади пошкоджено житловий будинок. У Золотому Колодязі Шаховської громади постраждали три будинки, ще один — у Торецькому.

Краматорський район. У Миколаївці поранено одну людину, пошкоджено адміністративну будівлю, повністю знищено автомобіль. В Оріхуватці внаслідок обстрілу загинув мирний житель.

У Слов'янську від удару безпілотника зруйновано приватну будівлю. У Дружківці одна людина загинула, ще одна отримала поранення; пошкоджено кафе та житловий будинок. У Костянтинівці зафіксовано загибель людини та пошкодження будинку.



За даними Донецької поліції, на Дружківку окупанти скинули чотири авіабоми та безпілотник. По Костянтинівці били зі ствольної артилерії.



У Бахмутському районі під обстріл потрапила Платонівка Сіверської громади, де пошкоджено житловий будинок. З лінії фронту евакуйовано 197 осіб, серед них — 20 дітей.

Нагадаємо, ворог просунувся у районі Покровська та Свято-Покровського, а також поблизу населених пунктів Платонівка, Бондарне та Привілля.

