Сили оборони відкинули російську армію на Дніпропетровщині
22 лютого 2026, 09:34

OSINT-аналітики проєкту DeepState поновили інтерактивну мапу бойових дій. Згідно з новими даними, Сили оборони України відкинули противника в районах Калинівського та у Терновому Дніпропетровської області.

Водночас фіксується просування російських підрозділів на кількох дільницях Донецької області. Ворог просунувся в районі Покровська та Свято-Покровського, а також поблизу населених пунктів Платонівка, Бондарне та Привілля.

У проєкті наголосили: «Мапу оновлено. Сили Оборони відкинули противника поблизу Калиновського та у Терновому. Ворог просунувся у Покровську та Свято-Покровському, поблизу Платонівки, Бондарного та у Привіллі».

Нагадаємо, інформація про нібито оточення українських військових у Родинському не відповідає дійсності. В умовах розширення кілзони та постійної активності ворожих дронів логістика суттєво ускладнена, але забезпечується.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

