Над Киевом сбили новую российскую ракету «Изделие-30»

Ракета «Изделие-30».

Российские войска могли применить новую крылатую ракету «Изделие-30» во время атаки на Киев. По данным мониторинговых ресурсов, цель была перехвачена силами противовоздушной обороны на подлёте к столице, сообщают «Новости Донбасса».



О пролёте ракеты сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко, который опубликовал соответствующее видео в своём Telegram-канале.



Ранее Воздушные силы Вооружённых сил Украины в 09:09 предупредили о скоростной воздушной цели, двигавшейся из Черниговской области в направлении Киева.



Напомним, ранее Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало подробную информацию о новой российской крылатой ракете «Изделие-30» на портале War & Sanctions.



По данным разведки, ракета имеет размах крыла около трёх метров, боевую часть массой примерно 800 кг и дальность полёта не менее 1500 км.

