Відновлені будинки в Маріуполі руйнуються — міськрада

Будинки та фасади в Маріуполі вже сипляться, а половина труб потребує негайної заміни. Фото: міськрада

У тимчасово захопленому Маріуполі будинки, які відновлювали росіяни, руйнуються. Зокрема, мешканці будинку на Морському бульварі, 64, пишуть, що вночі впала штукатурка на перехідному балконі. Про це повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.



Як зазначається, окупанти закінчили ремонт у будинку у грудні 2025 року.



«Випадок став черговим доказом недбалого підходу російських підрядників до так званого «відновлення» будинків маріупольців. Все робиться нашвидкуруч без дотримання відповідних норм. Окупанти швидко «закривають» ремонти на папері, але вже через якийсь час усе починає руйнуватися», — йдеться у повідомленні.





Крім того, навіть мешканці новобудов скаржилися на тріщини, затоплення та обвалення штукатурки, а на «реконструйованих» історичних будівлях обсипаються фасади.



Раніше ми писали, що в одній із багатоповерхівок Маріуполя виявили тіло 74-річної пенсіонерки.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях