Работа для молодых. Как в Донецкой области готовятся к реформе экстренной помощи

Анастасия Крохмалева работает фельдшером на станции скорой помощи в Константиновке (Донецкая область) полгода. Двадцатилетняя выпускница местного медицинского колледжа нашла работу по специальности сравнительно недавно – полгода назад. Девушка говорит, что со школьной парты мечтала стать медиком.



Старшие коллеги Анастасии из разных областей Украины констатируют, что низкие зарплаты и большая загруженность чаще всего становятся причинами, по которым молодые кадры не задерживаются в «скорой». А ведь такая неспокойная работа - как раз для молодых и энергичных.



Анастасия, которая выходит на смену по графику «сутки через сутки» (полторы ставки), говорит, что пока не разочаровалась в работе фельдшером.



«Я сама себя обеспечиваю – снимаю квартиру. Денег у родителей не беру принципиально. Меня все устраивает. Пока у меня нет своей семьи, мне хватает того, что я зарабатываю», - говорит девушка, но позже в разговоре добавляет: «всем всегда хочется большего».



Ее коллега Иван Довбыш – санитар. Он тоже окончил Константиновский медицинский колледж, но работает в скорой помощи дольше – уже 2,5 года. Его задача – помогать фельдшеру на выезде. Но сам он, согласно закону, не имеет права оказывать помощь больным.

Среди одногруппников Ивана и Анастасии есть те, кто продолжили учебу, другие работают медсестрами, третьи устроились не по специальности. В области не хватает врачей, особенно узких специалистов, однако фельдшерам и санитарам довольно сложно найти работу, потому что на местах кадров хватает.

Рабочее утро фельдшера начинается в 8 часов утра – она принимает чемодан с медикаментами и оборудованием (дефибриллятор, растворы), проверяет комплектацию автомобиля. Затем она ждет вызова. Окончательное решение о том, в каком составе бригада поедет на вызов и поедет ли вообще, принимает диспетчер. Общаясь с человеком «на другом конце провода», диспетчер определяет, какую именно помощь могут предоставить медики. Если специалист понимает, что вызов – неэкстренный, он может не отправлять бригаду.



В ходе реформы «скорая помощь» в Украине должна быть окончательно разделена на экстренную и неотложную.



Такие симптомы как головная боль, боль в спине, повышение давления и температуры должны лечить специалисты неотложной помощи. То есть к человеку с обострением хронической болезни семейный врач или терапевт может прибыть гораздо позднее, чем «скорая». Семейные врачи теперь обслуживают только тех пациентов, с которыми у них подписана декларация. Пункты «неотложки» находятся при центрах первичной медико-санитарной помощи.



Карета «скорой» помощи отправляется на вызов в случае, если есть угроза жизни пациента: несчастные случаи, травмы, сердечные приступы, ранения, потери сознания и обмороки, кровотечения и так далее.



Заведующая подстанцией скорой помощи в Константиновке Тамара Машкина говорит, что пока городские бригады обслуживают абсолютно все вызовы, кроме ложных.



«К сожалению, таков менталитет наших людей. Мы часто получаем звонки от пациентов с гипертонией, но она не входит в перечень предоставления скорой помощи», - поясняет Машкина.

По словам заведующей, подстанция постепенно готовится к реформе. В ближайшее время заведение перейдет в статус коммунального неприбыльного предприятия, а значит, изменится источник финансирования подстанции скорой помощи. Врачи предполагают, что Национальная служба здоровья Украины будет финансировать «скорые» только для экстренных вызовов. Если «скорые» продолжат выезжать к хроническим больным, эти затраты, вероятнее всего, лягут на плечи самих подстанций.



В константиновской скорой не хватает врачей – из 13 необходимых работают только 4. Из-за этого фельдшерам нередко приходится работать одним – в паре с водителем, иногда без санитара.



Но, к 2025 году, когда завершится реформа, вместо врачей и фельдшеров в скорых будут работать парамедики. По словам Тамары Машкиной, после переобучения фельдшеров и врачей на парамедиков, они станут зарабатывать больше – от 8 тысяч гривен. Сейчас в Константиновке ставка водителя «скорой» – 2,5 тысячи гривен. Ставки санитаров, фельдшеров, врачей без категорий стартуют от 3 тысяч гривен.



Главная задача парамедиков - правильно поставить диагноз, оказать первую помощь, и, если нужно, довезти больного в медучреждение. Для того, чтобы стать парамедиками, украинские фельдшеры и врачи постепенно будут проходить курсы и сдавать экзамены. У парамедика больше ответственности и сложнее задачи. Например, он должен уметь обеспечивать искусственное вентилирование легких, работать с дефибриляторами при сердечном приступе пациента, снимать и интерпретировать кардиограмму и так далее.



Водителей «скорых» также ждут дополнительные курсы. Они должны помогать парамедикам, а их профессия теперь называется «экстренный медицинский техник».



Донетчина вошла в список пяти пилотных областей и Киева, где экстренная медпомощь должна стать качественнее, в том числе, благодаря появлению парамедиков и медтехников.



Учебно-тренировочные центры при подстанциях скорой помощи работают постоянно, однако в них медики совершенствуют то, чему обучились давно.



«Занятия проходят два раза в неделю. Но это не обучение на парамедика, мы просто развиваемся», - рассказала Анастасия.

Первая волна обучения инструкторов в Украине прошла весной прошлого года. Тогда, по словам и.о. экс-министра здравоохранения Уляны Супрун, экзамен сдали 17 медиков из 23. Инструкторами из них станут лишь семеро.



Два медицинских колледжа в Константиновке и Бахмуте (Донецкая область) сегодня уже занимаются повышением квалификации медиков и проводят обучающие тренинги для школьников. На базе двух колледжей, которые получили от международных доноров финансовую поддержку, за три года должна обучиться тысяча человек. Константиновский колледж, который получил оборудование на 500 тысяч гривен, также планирует обучать медтехников.