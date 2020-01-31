Рожать или подождать? На какую помощь могут рассчитывать родители в Донецкой области

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В ожидании беби-боксов или денег

В Донецкой области молодые родители с осени 2018 года ждут наборы малыша, но пока если и получают в помощь пакеты с детскими принадлежностями, то только по решению местных властей. Например, «пакет малыша», приблизительная стоимость которого 2 тысячи гривен, могут получить родители из сельской местности Константиновского района. Одеяло, полотенце, подгузники, пеленки и средства гигиены для новорожденного в одном пакете - это инициатива районной власти. За два года помощь в Константиновском районе получили около 90 семей.



Почти такой же набор, но еще и с одеждой для младенца вместе с коробкой-колыбелью с осени 2018 года получают родители во всех областях Украины, кроме Донецкой. Приблизительная стоимость беби-бокса, по подсчетам чиновников, - 5 тысяч гривен. После того как Донецкая областная власть осенью прошлого года отказалась от участия в правительственной программе, министерство социальной политики взялось за разработку другого механизма, как поддержать эти семьи. Согласно концепции, 5 тысяч гривен родители в Донецкой области должны получать в помощь при рождении ребенка. Но пока постановление о монетизации «пакета малыша» лишь на стадии проекта. А это значит, что управления соцзащиты на местах не имеют права даже принимать заявления рожениц. Тем не менее, роддомы регулярно подают информацию о количестве новорожденных, а их мамы пишут заявления - на будущее.



В Донецкой областной госадминистрации предлагают провести выплаты семьям, чьи дети родились с сентября 2018 года, в 2019 году и в январе-феврале текущего года. Чиновники ожидают, что именно к февралю вопрос полностью разрешится. В ДонОГА добиваются, чтобы именно областная власть контролировала распределение денег, которые поступают в рамках сотрудничества Украины с ООН.

Ольга родила ребенка в Бахмуте (Донецкая область) весной прошлого года. Ее дочери скоро исполнится год. Девушка говорит, если бы ей дали возможность выбора – «пакет малыша» или денежная помощь, она выбрала бы второе.



«Я знаю, что нам (роженицам, - ред.) сначала обещали выдавать беби-боксы, но потом решили перевести их в деньги. Я согласна на любую помощь от государства, но предпочла бы деньги, потому что все необходимое для ребенка я куплю на свое усмотрение. К тому же, спустя почти год после рождения Евы (дочь Ольги, - ред.) мы, конечно, давно купили ей колыбельку, памперсы и ползунки. Ни мы, родители, ни бабушки с дедушками ждать не будут – накупят всего», - говорит Ольга.

Бесплатные роды

С апреля этого года роды в клиниках Украины должны стать бесплатными не только на бумаге, но и в реальной жизни.

Елена родила в Мариуполе полгода назад. Для того, чтобы покрыть все расходы, в том числе несколько дней в приватной палате, ей понадобилось 10 тысяч гривен. Девушка говорит, что можно родить и дешевле, и гораздо дороже, но так или иначе, молодым родителям приходится платить за отдельные лекарства или услуги медиков.

К середине весны все роддомы и перинатальные центры должны заключить контракт с Национальной службой здоровья (НСЗУ), которая выплатит им за каждые роды по 8,5 тысяч гривен. Для этого лечебные учреждения должны заключить контракты с НСЗУ. Любая больница рискует остаться без контракта и финансирования, если выяснится, что персонал берет деньги за услуги, которые должны быть бесплатными.

Более восьми тысяч гривен должны покрыть кесарево сечение (если оно необходимо), лекарства, общую палату и реанимацию пациентки. Вне финансирования от Службы здоровья больницы смогут зарабатывать деньги, обеспечивая пациенток дополнительным комфортом. Например, предоставлять палаты улучшенного типа, питание или услуги личного врача, которого выберет пациентка.

Младенческая смертность в регионе растет



На подконтрольной территории Донецкой области за прошлый год почти 100 детей умерли в возрасте до 1 года. Среди них около 40 детей родились с критически малым весом или преждевременно, то есть считаются недоношенными. По сравнению с 2018 годом уровень младенческой смертности вырос на 30%. Уменьшить риски сложной беременности и тяжелых родов сегодня пытаются специалисты двух крупных перинатальных центров. На юге области – в Мариуполе, на севере – в Краматорске. Между Мариуполем и Краматорском - Донецкий центр, созданный до начала военных действий, сегодня находится под контролем группировки «ДНР».

В Мариуполе родильный дом стал перинатальным центром шесть лет назад. В Краматорске - весной 2019 года. В соседнем Славянске уже более 4 месяцев родильный дом проводит капитальный ремонт. Жительницы Славянска по-прежнему наблюдаются у врачей местного роддома, которые теперь принимают в городской клинической больнице, но рожать женщины вынуждены в соседнем Краматорске.

Областной перинатальный центр «вырос» за последние два года, в том числе, в рамках реформы украинской медицины. До того как стать Центром 3-го уровня, акушерско-гинекологическая служба находилась в составе городской больницы Краматорска. Затем служба стала городским родильным домом и только потом, в марте 2019 года, область получила Центр, который помогает женщинам со сложными гинекологическими патологиями, беременным и детям, жизнь которых в опасности. В Центре не только проводят диагностику и консультируют, но и реанимируют новорожденных.

Здесь принимают роды не только у местных жительниц и рожениц из Славянска. Центр оказывает помощь жительницам всей области, в том числе и переселенкам. За 2019 год более 230 женщин-переселенок обратились в Центр.

Перинатальному центру в Краматорске, как и большинству других лечебных заведений области, не хватает кадров. Помимо неонатологов, учреждению недостает и среднего медперсонала, акушерок, медсестер. В то же время, как рассказала нам героиня другого материала, в соседней Константиновке медсестрам и акушеркам сложно найти работу.

В планах у Центра - открыть в этом году новое отделение, где будут выхаживать недоношенных детей (которые весят менее 2 килограмм). До 2021 года Центр планирует полностью реконструировать задние и достроить новый корпус.

Мариупольский перинатальный центр был родильным домом до начала военных действий. За шесть лет этому учреждению на юге Донецкой области также удалось стать центром, где тоже принимают рожениц с тяжелыми патологиями. Здесь выхаживают новорожденных весом меньше килограмма.

Сегодня тяжело назвать точное количество детей, рожденных в Донецкой области, потому что ее территория разделена линией фронта. Достоверных данных о том, сколько детей родилось на неподконтрольной территории, нет. На подконтрольной территории Донецкой области, по данным управления статистики, количество рожденных в 2018 году (около 14,7 тысяч детей) примерно на 1 тысячу больше, чем в 2019-м (около 13,7 тысяч детей). Все эти дети по-прежнему не получили (а часть из них и не получит) помощь от государства в виде беби-бокса. Около 16 тысяч семей ожидают единоразовой помощи. Сколько семей из Донецка теоретически могут претендовать на получение беби-бокса или теперь уже 5 тысяч гривен, неизвестно.