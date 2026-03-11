В Сочи почти сутки продолжается атака БПЛА

В российском городе Сочи почти сутки продолжается атака беспилотников с небольшим перерывом. Об этом сообщил мэр города Андрей Прошунин.



По его словам, угроза новых ударов БПЛА сохраняется, поэтому в городе снова включают сирены.



«Сегодня мы столкнулись с беспрецедентной по длительности атакой на город-курорт Сочи. Она продолжается уже почти сутки с небольшим перерывом», — отметил Прошунин.



Напомним, российская армия в ночь на 11 марта атаковала Украину с помощью 99 БПЛА с семи направлений. Противовоздушная оборона сбила 90 беспилотников.



