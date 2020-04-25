«ДНР» выявила еще пять случаев коронавируса. Всего в ОРДО — 76

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области (ОРДО) выявлено пять новых случаев коронавируса COVID-19, утверждают в «минздраве» группировки «ДНР».



Таким образом, число пациентов с COVID-19, которых признает формирование, достигло 76.



Из них трое выздоровели, двое — скончались. 71 человек продолжает лечение.

По состоянию на 25 апреля в Украине подтверждено 8125 случаев коронавируса COVID-19 без учета аннексированного Крыма и неподконтрольной части Донбасса.



Официальной информации о ситуации с распространением коронавируса на оккупированных территориях нет.