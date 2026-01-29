РФ запускает дроны на сверхнизкой высоте в ручном режиме — Флеш

Полёт БПЛА на сверхнизкой высоте в ручном режиме.

Российские войска начали активно использовать новую тактику применения беспилотников — полёт на сверхнизкой высоте в ручном режиме. Об этом сообщил специалист по связи и радиоэлектронной борьбе Сергей «Флеш» Бескрестнов.



По его словам, дроны могут двигаться на высоте всего нескольких десятков метров, что значительно осложняет их обнаружение средствами ПВО и автоматизированными системами наблюдения.



«Вчера я провёл встречу с профильными командирами и специалистами. Прошу все подразделения принять эту информацию к сведению», — отметил эксперт.



Бескрестнов подчеркнул, что у Украины уже есть технологические решения для противодействия новой угрозе, однако рекомендовал временно усилить визуальное и звуковое наблюдение.



В частности, следует выставлять отдалённые посты контроля и быть готовыми реагировать мобильными и стационарными группами прикрытия даже в случаях, когда автоматические системы, включая «Вираж», не фиксируют угрозу.







Особое внимание эксперт советует уделять руслам рек, открытым равнинам и длинным пониженным участкам рельефа, которые противник может использовать для скрытого подхода дронов.

Ранее в сети было опубликовано высококачественное видео перехвата дронов «Шахед», летящих на низкой высоте вдоль реки Днепр в сторону Херсона.