Через Brave1 Market военные заказали 240 тысяч дронов

Военные за полгода заказали около 240 тысяч беспилотников.

Украинские военные за полгода заказали около 240 тысяч беспилотников через оборонный маркетплейс Brave1 Market, используя боевые баллы в рамках программы «Армия дронов.Бонус». Об этом сообщает Министерство обороны Украины.



По данным ведомства, платформа была запущена в августе прошлого года и позволяет подразделениям обменивать начисленные боевые баллы на дроны, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, комплектующие и другое украинское вооружение.



За это время более половины заказанных средств уже переданы на фронт — свыше 160 тысяч дронов и единиц техники работают на самых напряжённых направлениях. Средний срок поставки составляет около 10 дней с момента оформления заказа.



В Минобороны отмечают, что модель работы максимально упрощена: военные выполняют боевые задачи и получают баллы, государство финансирует закупки, а технологические решения оперативно поступают в подразделения.



На платформе сейчас доступно более 400 украинских разработок. Недавно также был внедрён «Кабинет производителя», позволяющий разработчикам в режиме реального времени видеть эффективность своей продукции на поле боя.