Через Brave1 Market военные заказали 240 тысяч дронов
29 января 2026, 13:13

Украинские военные за полгода заказали около 240 тысяч беспилотников через оборонный маркетплейс Brave1 Market, используя боевые баллы в рамках программы «Армия дронов.Бонус».

Украинские военные за полгода заказали около 240 тысяч беспилотников через оборонный маркетплейс Brave1 Market, используя боевые баллы в рамках программы «Армия дронов.Бонус». Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

По данным ведомства, платформа была запущена в августе прошлого года и позволяет подразделениям обменивать начисленные боевые баллы на дроны, наземные роботизированные комплексы, средства радиоэлектронной борьбы, комплектующие и другое украинское вооружение.

За это время более половины заказанных средств уже переданы на фронт — свыше 160 тысяч дронов и единиц техники работают на самых напряжённых направлениях. Средний срок поставки составляет около 10 дней с момента оформления заказа.

В Минобороны отмечают, что модель работы максимально упрощена: военные выполняют боевые задачи и получают баллы, государство финансирует закупки, а технологические решения оперативно поступают в подразделения.

На платформе сейчас доступно более 400 украинских разработок. Недавно также был внедрён «Кабинет производителя», позволяющий разработчикам в режиме реального времени видеть эффективность своей продукции на поле боя.

