Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

В Донецкой области без учета оккупированной территории подтверждено 7008 случаев COVID-19 (3316 человек выздоровели, 89 — умерли). За неделю выявлено 1502 случая заболевания и 9 летальных случаев.



Группировка «ДНР» подтверждает 5943 случаев заболевания COVID-19 (2571 человек выздоровел, 448 — умерли). В течение недели зафиксировано 665 заболевших и 99 летальных случаев.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 подтвержден у 2422 человек, из них 1063 человек выздоровели, 59 — умерли. За неделю — 747 заболевших и 19 умерших.



Группировка «ЛНР» признает 1340 заболевших коронавирусом в ОРЛО (1102 человека выздоровели, 68 — умерли). За неделю — 116 новых случаев COVID-19 и 7 смертей.



В «ДНР» заявили, что с начала пандемии от коронавируса в ОРДО умерли 30 медицинских работников. В связи с нехваткой персонала на фоне загруженности больниц из-за COVID-19 «ДНР» привлекла более 700 студентов медвузов.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Президент Владимир Зеленский считает, что ведение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.



Первый вице-премьер, глава МинВОТ Алексей Резников заявил, что Украине нужны «новые альянсы» в вопросе деоккупации части территорий Донецкой и Луганской областей.



Решение России покинуть трехсторонние консультации с Австралией и Нидерландами по делу о крушении рейса МН17 не повлияет на привлечение виновных к ответственности, уверены в МИД Украины.



Общество



25 октября в Украине состоялись местные выборы. Голосование не проходило на оккупированных территориях, а также в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, где продолжат функционировать военно-гражданские администрации. О ходе голосования читайте в текстовом онлайне.



Украина обратилась в Международное агентство по атомной энергии о проведении мониторинговой миссии на неподконтрольной властям территории Донбасса (ОРДЛО) по факту радиационного загрязнения воды.



В «минздраве ЛНР» назвали «нормальной ситуацией», когда больницы вынуждены размещать койки с пациентами в коридорах на фоне роста заболеваемости коронавирусом и пневмонией.



«ЛНР» разрешила жителям ОРЛО пересекать линию соприкосновения чаще одного раза в месяц по согласованию с «санитарно-противоэпидемической комиссией». С украинской стороны пропуск через КПВВ «Станица Луганская» возможен только по решению командующего ООС при наличии социально-гуманитарных причин.



В погранслужбе ФСБ РФ считают, что поток прибывающих в Ростовскую область из ОРДЛО может быть одним из каналов распространения коронавируса. Причина — в том, что прибывших не проверяют сотрудники Роспотребнадзора.



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