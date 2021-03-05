У Зеленского рассказали о его готовности «бросить вызов» олигархам

Президент Владимир Зеленский готов бросить вызов украинским олигархам во всех сферах власти, утверждает пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.



«Как показали события последних недель, президент Зеленский готов бросить вызов власти украинских олигархов повсюду, от энергетического и банковского секторов — до политики и средств массовой информации. Предыдущие украинские лидеры много говорили о деолигархизации, но мало делали. Зеленский стремится, чтобы его действия говорили сами за себя», — говорится в статье Мендель для аналитического центра Atlantic Council.



По ее словам, решение возобновить государственное регулирование цен на рынке энергоносителей после повышения тарифов облгазами, которые связаны с Дмитрием Фирташем, введение санкций против народного депутата Виктора Медведчука и задержание причастного к мошенничеству бывшего топ-менеджера ПриватБанка свидетельствуют о серьезности намерений президента в борьбе с олигархами.



Мендель также подчеркнула, что проблему олигархии Зеленский унаследовал от предыдущих руководителей страны, которые боролись с коррупцией только на словах.

СМИ неоднократно обращали внимание на то что, олигархам, в частности Ринату Ахметов и Игорю Коломойскому подконтрольна часть депутатов в Верховной Рады. В том числе речь о части нардепов из фракции монобольшинства «Слуга народа».