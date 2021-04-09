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Коронавирус на Донетчине и Луганщине: новые данные

09 апреля 2021, 12:45

Коронавирус на Донетчине и Луганщине: новые данные

В течение последних нескольких дней коронавирусная болезнь забрала еще 25 жизней в Донецкой области (без учета неподконтрольной территории). Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.

За прошедшие сутки в Донецкой области выявили 1146 случаев коронавирусной инфекции.

С начала пандемии на подконтрольной властям территории Донетчины зафиксировано 65 548 случая коронавирусной болезни. Из них 49 097 человек выздоровели, 1417 — умерли.

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В Луганской области за сутки обнаружили 226 новых случаев ковида. От осложнений умерли шестеро.

За все время исследований без учета неподконтрольной территории на Луганщине зафиксировано 19 162 случаев коронавируса. Из них 15 744 пациента выздоровели, 577 — умерли.

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