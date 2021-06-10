Суд озвучил материалы прокуратуры о причастности боевиков «ДНР» к крушению MH17

Суд озвучил материалы дела, в которых следствие последовательно доказывает причастность четырех обвиняемых — россиян Игоря Гиркина, Олега Пулатова, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко — к крушению рейса МН17 в небе над Донетчиной летом 2014 года.



Чтение материалов заняло три дня — с 7 по 10 июня, передает «Интерфакс-Украина».



«Обвинение считает, что они (обвиняемые) сделали значительный вклад в то, что МН17 был сбит. Суд обсудил материалы, отраженные в деле и касавшиеся вопросов, был ли рейс МН17 сбит ракетой "Бук", материалы дела в отношении других возможных причин крушения МН17, а также материалы, касающиеся возможного места запуска ракеты "Бук" и того, что делали обвиняемые накануне 17 июля, и более детально, что они делали непосредственно в день 17 и 18 июля 2014 года», — сказал председательствующий судья Хэндрик Стэйнхаус.



В ходе рассмотрения материалов дела суд неоднократно подчеркивал, что оглашенные факты мнением суда не являются, и свою оценку суд даст по время оглашения приговора.



Исходя из материалов дела, вскоре после крушения МН17 в телефонных разговорах сепаратисты говорили о самолете «Су» или «Ил», который был сбит, по их словам, «нашей стороной» и упал за шахтой неподалеку от Грабово, однако примерно через полчаса после падения самолета они впервые заговорили о том, что сбитый самолет мог быть пассажирским и сменили риторику: что «Боинг» был якобы сбит украинским самолетом «Су», который они якобы сбили после этого.



В качестве иллюстрации в суде были заслушаны перехваченные телефонные разговоры обвиняемых в день падения самолета.



Следствие полагает, что после того, как МН17 упал, «Бук» был перевезен с места запуска возле Первомайска в неизвестное место с тем, чтобы укрыть его огня со стороны украинских позиций, после чего установка была доставлена в Снежное, откуда в последствии перевезена на территорию РФ. Следствие также установило маршрут, которым следовал «Бук», и полагает, что установка принадлежала 53-й бригаде противоракетной обороны РФ.

Во время второго судебного заседания по существу по делу МН17, которое состоялось во вторник в Нидерландах, продемонстрировали видео, на котором зенитно-ракетный комплекс «Бук» направляется в сторону пгт Первомайское в Донецкой области



«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. Самолет был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.