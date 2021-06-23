Минздрав восстановил в должности ранее уволенного ректора Донецкого медуниверситета

Ректора Донецкого национального медицинского университета Петра Кондратенко, который был уволен в прошлом году из-за подозрения во взяточничестве, восстановили в должности.



Приказ министерства здравоохранения Украины от 16 июня 2021 года опубликован на сайте вуза.



Основанием для восстановления Кондратенко является решение Орджоникидзевского районного суда Мариуполя по делу №256/5498/20 от 4 декабря 2020 года.



«Возобновить Кондратенко Петра Геннадьевича в должности ректора Донецкого национального медицинского университета. Отменить приказы министерства здравоохранения Украины от 5 августа 2020 года "Об увольнении Кондратенко П.Г." и от 17 августа 2020 года "О дате увольнения Кондратенко П.Г."», – сказано в документе.



Согласно приказу, Петр Кондратенко восстанавливается в должности с 20 августа 2020 года, то есть фактически теперь сможет претендовать на невыплаченную почти за год зарплату.

Донецкий медуниверситет является переселенцем. Сегодня он базируется в Краматорске, Мариуполе и Кропивницком. Последний филиал после окончания 2020/21 учебного года было решено ликвидировать и перевести факультеты и студентов в Краматорск.



В октябре 2018 года руководитель вуза Петр Кондратенко заявлял об угрозах в свой адрес после нападения в Краматорске. Произошедшее он связывал с тем, что обнаружил нарушения в работе международного отдела университета.



Служба безопасности Украины расследовала мошеннические действия компании-посредника, которая завышала стоимость обучения для студентов-иностранцев, желающих учиться в Донецком национальном медуниверситете.



В январе 2019 года Кондратенко и его жену вызвали на допрос в СБУ, а в университете были проведены обыски и изъяты документы. Самому ректору предъявили обвинение во взяточничестве. Также его отстранили от исполнения обязанностей.



В августе 2020 года исполняющей обязанности ректора была назначена Майя Ермолаева. Контракт с Кондратенко был расторгнут досрочно, однако 4 декабря суд удовлетворил иск Кондратенко к министерству здравоохранения и признал его увольнение с должности незаконным.