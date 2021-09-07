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Проблема с мусором в Макеевке: «Мэр» ответил, что не хватает машин и пожаловался на выброшенные диваны

07 сентября 2021, 12:59

Проблема с мусором в Макеевке: «Мэр» ответил, что не хватает машин и пожаловался на выброшенные диваны

В Макеевке в три раза меньше мусоровозов, чем необходимо. Об этом заявил «мэр» города от группировки «ДНР» Сергей Голощапов в эфире телеканала «Оплот».

Ведущий зачитал Голощапову жалобы местных жителей из разных частей города о том, что коммунальная служба вывозит мусор крайне редко, из-за чего во дворах образуются свалки. Одна из таких свалок была показана на видео.

На это Голощапов ответил, что у города есть только 20 мусоровозов из 60 необходимых.

«Протяженность Макеевки 425 квадратных километров. Необходимо порядка 60 автомобилей. Год назад мы получили 6 автомобилей различных модификаций. И остальные машины у нас находятся в очень печальном состоянии. Да, есть ремонтная база, но ежедневно выезжает 20, а необходимо 60», — сказал он.

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При этом Голощапов упрекнул тех макеевчан, кто оставляет у мусорных баков крупные ненужные вещи — например, мебель и сантехнику.

«Не нужно бросать возле контейнера диваны. Не нужно бросать возле контейнера сантехнику. Коммунальная служба вывозит все, что в контейнере. Но в ее обязанности вывозить свалки, вывозить диваны не входит», — подчеркнул «мэр» Макеевки.

В таких случаях он призвал заключать с коммунальной службой отдельный договор. «Да, они вывезут, но это отдельная плата. Как только человек выбросил диван, сразу начинает образовываться стихийная свалка на этой территории», — резюмировал Голощапов.

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