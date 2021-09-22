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Зеленский пообещал «сильный ответ» на обстрел машины Шефира

22 сентября 2021, 13:37

Зеленский пообещал «сильный ответ» на обстрел машины Шефира

Президент Владимир Зеленский прокомментировал обстрел автомобиля своего первого помощника Сергея Шефира. Глава государства, находясь в Нью-Йорке, записал видеообращение, которое опубликовано в его аккаунтах в соцсетях.

Он сообщил, что сразу после выступления на Генассамблее ООН возвращается в Киев.

Зеленский отметил, что пока не знает, кто стоит за обстрелом машины.

«Какие это силы? Могут быть внутренними или внешними. Но сильными не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса в авто моего друга — это слабость. А вот ответ будет сильный», — подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что произошедшее не повлияет на курс его команды «на изменения, на детенизацию нашей экономики, на борьбу с криминалитетом и большими влиятельными финансовыми группами».

Утром 22 сентября под Киевом возле села Лесники обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. Был ранен водитель, сам Шефир не пострадал.

Полиция начала спецоперацию по задержанию злоумышленников. Открыто уголовное производство с предварительной квалификацией — покушение на убийство двух и более лиц (статья 115 Уголовного кодекса).

В Офисе президента связали произошедшее с борьбой власти против влияния олигархов в стране.

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